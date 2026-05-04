تركيا وليتوانيا توقعان بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية ** وزير التجارة التركي عمر بولاط: - المباحثات ركزت على المقاولات والتقنيات الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع والإنتاج عالي التقنية - تم خلال لقاء وفدي البلدين بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين

إسطنبول / الأناضول

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الاثنين، توقيع بروتوكول الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة JETCO بين تركيا وليتوانيا.

ووقّع البروتوكول في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بمدينة إسطنبول، وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والابتكار الليتواني إدفينس غريكساس.

وقال بولاط خلال مراسم التوقيع، إن الوفد التركي بحث مع نظيره الليتواني سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن المباحثات ركزت على قطاعات المقاولات والتقنيات الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع والإنتاج عالي التقنية والطاقة المتجددة والسياحة.

كما تمت مناقشة تطوير التعاون بين البلدين في إطار الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي والاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر.

وأعرب بولاط عن ثقته بتعزيز التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال رئاسة ليتوانيا المقبلة لمجلس الاتحاد.

واشار إلى رغبة البلدين في رفع حجم التبادل التجاري من 1.1 مليار دولار في 2025 إلى 1.5 مليار دولار خلال سنوات قليلة، مع استمرار دعم الاستثمارات المشتركة.

من جانبه، أكد غريكساس وجود إمكانات كبيرة لزيادة التجارة بين البلدين خلال العقد المقبل، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات متعددة، داعياً الشركات التركية إلى استخدام ليتوانيا بوابة إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

وكذلك حث الوزير الليتواني شركات بلاده على توسيع أنشطتها وفعالياتها داخل الأراضي التركية.