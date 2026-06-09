في لقاء جمع وزيري تجارة البلدين، استكمالا لاتصال في أبريل بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء الكندي

تركيا وكندا تقرران البدء بمحادثات تمهيدية لإبرام اتفاقية تجارة حرة في لقاء جمع وزيري تجارة البلدين، استكمالا لاتصال في أبريل بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء الكندي

أنقرة / الأناضول

أعلنت وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، التوافق مع كندا على الشروع بإجراء محادثات تمهيدا لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.



وذكرت الوزارة في بيان أن الاتفاق تم خلال لقاء جمع قبل أيام وزير التجارة التركي عمر بولاط مع وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو، بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضحت أن اللقاء جاء استكمالا لاتصال هاتفي في أبريل/نيسان الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وأوضح البيان أن الوزيرين أكدا التزامهما بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وكندا.

وجاء في البيان: "تم الاتفاق على إطلاق محادثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة، باعتبارها خطوة تعكس رؤية البلدين وتهدف إلى الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تنطوي عليها الشراكة التجارية بينهما".

وذكر أن الوزيرين اعتبرا قطاع الطاقة "مجالا واعدا" لتعزيز التعاون بين البلدين، وناقشا فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة ضمن أهداف التحول إلى الطاقة النظيفة.