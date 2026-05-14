تركيا وكازاخستان توقعان 13 اتفاقية بحضور أردوغان وتوكاييف

أستانة/ الأناضول

شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، الخميس، توقيع 13 اتفاقية بين البلدين تشمل مجالات عدة.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات عقب مشاركة الرئيسين في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، في قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخية أستانة.

وفي هذا الإطار، وقع الرئيسان "إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين جمهورية تركيا وجمهورية كازاخستان".

وكذلك تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية بشأن تأسيس وتشغيل وأنشطة المراكز الثقافية.

وتوقيع بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية التعاون القضائي في المسائل القانونية بين تركيا وكازاخستان، واتفاقية بين وزارة الثقافة والسياحة التركية ووزارة العلوم والتعليم العالي الكازاخية بشأن برنامج المنح الدراسية المشترك.

ووقعت وزارة التعليم التركية ونظيرتها الكازاخية بيان نوايا بشأن افتتاح مدرستين تابعتين لوقف المعارف التركي في كازاخستان.

وشهد الحفل أيضاً إبرام اتفاقية استثمار بين حكومة كازاخستان وشركة "TAV Holding" التركية بشأن مطار ألماتي الدولي، واتفاقية تعاون بين شركة "سامروك ـ كازينا" الكازاخية المساهمة وشركة "YDA" التركية للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة بشأن تمويل مشاريع بناء المستشفيات.

وفي المجال الإعلامي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "مجمع التلفزيون والإذاعة التابع لرئاسة جمهورية كازاخستان" وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي".

وبمجال الطاقة، وقعت شركة "كاز موناي غاز" الكازاخية وشركة البترول التركية اتفاقية تعاون بشأن خدمات حقول النفط، ومذكرة تفاهم بين الشركتين بشأن التطوير المشترك لمشاريع النفط والغاز.

كما أُبرمت مذكرة تفاهم بين مركز أستانة المالي الدولي ومركز إسطنبول المالي، ووُقعت اتفاقية بشأن إنشاء مشروع مشترك لإنتاج وصيانة الطائرات المسيّرة من طراز "العنقاء" التركية.

والأربعاء، وصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع، للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان.

