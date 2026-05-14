تركيا وكازاخستان توقعان اتفاقية للارتقاء بالصناعات الدفاعية

إسطنبول / الأناضول

قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون، إن بلاده وقعت اتفاقية مهمة مع كازاخستان من شأنها ارتقاء البلدين في هذا المجال إلى مستوى أكثر تقدما.

وأفاد في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بمشاركته في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كازاخستان.

وأضاف غورغون: "تم توقيع اتفاقية مهمة في مجال الصناعات الدفاعية من شأنها نقل التعاون التركي-الكازاخي إلى مستوى أكثر تقدما".

وأكد أن آليات التعاون القائمة بين البلدين اللذين تجمعهما روابط صداقة راسخة، تسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتعميق الاتصالات المؤسسية، وتطوير القدرات المشتركة.

وأعرب في هذا الإطار عن شكره للرئيس أردوغان مهندس الزخم الذي حققته الصناعات الدفاعية التركية على المستوى العالمي.

كما توجه غورغون بالشكر إلى السلطات الكازاخستانية على حسن ضيافتها.

وفي وقت سابق الخميس، شهد الرئيس أردوغان ونظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، توقيع 13 اتفاقية بين البلدين تشمل مجالات عدة.

وجرى توقيع الاتفاقيات عقب مشاركة الرئيسين في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، في قصر الاستقلال بالعاصمة أستانة.

وفي هذا الإطار، وقع الرئيسان "إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين جمهورية تركيا وجمهورية كازاخستان".

ومن بين ما وقعه البلدان، اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج وصيانة الطائرات المسيّرة من طراز "العنقاء" التركية.

