تركيا.. وصول سفينة سياحية تقل أكثر من 1800 سائح إلى بودروم توجه السياح بعد نزولهم من السفينة لزيارة المواقع التاريخية والسياحية في الولاية..

موغلا / الأناضول



وصلت سفينة الرحلات البحرية "Marella Discovery"، الجمعة، إلى قضاء بودروم بولاية موغلا التركية وعلى متنها 1812 سائحا.

ورست السفينة السياحية، التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 264 مترا، في ميناء بودروم.

وكان على متن السفينة القادمة من ميناء ليماسول بقبرص الرومية، 1812 سائحا معظمهم من البريطانيين، إضافة إلى 732 من أفراد طاقمها.

وتوجه السياح بعد نزولهم من السفينة لزيارة المواقع التاريخية والسياحية في المنطقة.

ومن المقرر أن تغادر السفينة بودروم مساء الجمعة، متوجهة إلى ميناء أن ثيرا بجزيرة سانتوريني اليونانية.