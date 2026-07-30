تركيا وسوريا تتفقان على تعزيز التعاون المؤسسي بين بنكيهما المركزيين خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره هان إلى العاصمة السورية دمشق..

دمشق/ الأناضول

توصل البنكان المركزيان التركي والسوري، إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره هان إلى العاصمة السورية دمشق، الأربعاء، في أول زيارة من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010.

الاتفاق جرى خلال اجتماع عقده قره هان مع رئيس مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا.

واستهل قره هان زيارته بلقاء السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز في مقر السفارة التركية، قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في مبنى الوزارة.

وعقب ذلك، زار قره هان ونظيره السوري قبور الشهداء الأتراك في الجامع الأموي، كما زارا ضريح القائد صلاح الدين الأيوبي وقرآ الفاتحة.

وشمل برنامج الزيارة أيضا جولة في دمشق القديمة، تضمنت زيارة مدرسة العنبر وقصر خالد العظم وقصر أسعد باشا، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالصعود إلى جبل قاسيون، حيث اطلع على مشروع "جولة قاسيون" السياحي المزمع تنفيذه.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أعرب رئيس البنك المركزي التركي عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في دمشق، مؤكدا ثقته بأن التعاون بين البنكين المركزيين سيسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للبلدين.