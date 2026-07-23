الاتفاقية وقعها في دمشق سفير تركيا في سوريا ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية..

تركيا وسوريا تتفقان على إنشاء مراكز ثقافية في البلدين الاتفاقية وقعها في دمشق سفير تركيا في سوريا ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية..

دمشق / محمد قره بجق / الأناضول

وقعت تركيا وسوريا الخميس، اتفاقية لتنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين.

وأفاد مراسل الأناضول أن الاتفاقية وقعها سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش.

وحضر مراسم التوقيع مسؤولون من السفارة التركية، إلى جانب منسق مركز يونس إمره الثقافي في دمشق بالوكالة فرقان كور أوغلو.

وفي تصريح للأناضول قال السفير التركي إن العلاقات بين بلاده وسوريا تشهد تطوراً سريعاً في إطار الإرادة السياسية التي أظهرها رئيسا البلدين، مشيراً إلى أن العمل جارٍ أيضاً على إرساء البنية القانونية الناظمة لهذه العلاقات.

وأضاف أن الاتفاقية الموقعة تمثل خطوة مهمة نحو إرساء العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية.



وأوضح أن مراكز يونس إمره الثقافية كانت تنشط في دمشق وحلب قبل اندلاع الحرب، لكنها اضطرت إلى تعليق أعمالها بعد بدء الصراع.

وأوضح يلماز أنه بموجب الاتفاقية ستتمكن مراكز يونس أمره من ممارسة أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا، مبيناً أن مهامها الأساسية ستتمثل في تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية.

وأشار إلى وجود شريحة واسعة في سوريا تتقن اللغة التركية، لافتاً إلى أن ذلك لا يقتصر على التركمان السوريين، بل يشمل أيضاً أعداداً كبيرة من السوريين الذين أقاموا لسنوات طويلة في تركيا.

وذكر أن هذه المراكز ستؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الرصيد اللغوي القائم، وتطويره، والارتقاء به إلى مستوى أكاديمي.



وأشار يلماز إلى أن معهد يونس أمره سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ أنشطة تهدف إلى إبراز وإعادة اكتشاف الإرث الثقافي المشترك بين تركيا وسوريا.