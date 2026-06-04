خلال زيارة مجاملة قام بها السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز، إلى وزير السياحة السوري مازن الصالحاني...

تركيا وسوريا تبحثان فرص التعاون في مجال السياحة خلال زيارة مجاملة قام بها السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز، إلى وزير السياحة السوري مازن الصالحاني...

دمشق/ الأناضول

بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز، مع وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، فرص التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

وذكرت السفارة التركية بدمشق، الخميس، في بيان، أن يلماز، قام بزيارة مجاملة إلى الصالحاني.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين تناولا الخطوات التي يمكن اتخاذها لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا.

كما تبادلا وجهات النظر حول فرص التعاون بين تركيا وسوريا في مجالات السياحة، والبرامج التدريبية، وفرص الاستثمار، والعمل المتحفي.