تركيا.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الجيش اللبناني

إسطنبول / الأناضول

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو، الخميس، قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك على هامش معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، الذي انطلق الثلاثاء، في إسطنبول ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للجيش اللبناني.

وخلال اللقاء، أكد غولر "استمرار تركيا في دعم الجيش (اللبناني) لمواجهة التحديات، وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والهجمات التي تطال مناطق مختلفة من لبنان".

من جهة أخرى، أشار بيرقدار أوغلو، خلال لقائه هيكل، إلى "ضرورة تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والتركي"، مشددا على تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية في المجالات كافة، وفق المصدر ذاته.

وتناولت المباحثات، بحسب المصدر ذاته، "الخطوات المرتقبة" في مرحلة ما بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام "يونيفيل" من جنوب لبنان مع بداية العام المقبل.

من جهته، أعرب هيكل خلال هذين اللقاءين عن شكره للسلطات التركية والجيش التركي على الدعم المتواصل، مشيدا بالإنجازات المميزة التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية.



وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.