ملكة بلجيكا ماتيلد شاركت في اجتماع عقد في جامعة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن الأوساط المؤسسية والأكاديمية والصناعية من البلدين..

تركيا وبلجيكا تبحثان التعاون في الصناعات الدوائية والابتكار الصحي ملكة بلجيكا ماتيلد شاركت في اجتماع عقد في جامعة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن الأوساط المؤسسية والأكاديمية والصناعية من البلدين..

إسطنبول/ الأناضول

شاركت الملكة البلجيكية ماتيلد، الثلاثاء، في اجتماع عُقد بإسطنبول، بهدف بناء جسور بين منظومتي الصناعات الدوائية الحيوية في تركيا وبلجيكا، وتعزيز العلاقات وتوسيع الفرص المتاحة في هذا المجال.

الاجتماع احتضنته جامعة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن الأوساط المؤسسية والأكاديمية والصناعية في تركيا وبلجيكا.

وفي كلمة خلال الاجتماع، تحدثت هاجر دورموش تكتشه، عضو مجلس إدارة الجمعية التركية لطب الأعصاب، عن عمليات التشخيص في الأمراض النادرة، والمساهمات التي تقدمها بيانات الحياة الواقعية لمنظومة الصحة.

من جانبه، شارك جان-كريستوف تيلييه، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية في بلجيكا "يو سي بي"، تقييماته بشأن الابتكار الذي يركز على المرضى في الأمراض النادرة، والحلول الصحية المستدامة، ومستقبل التعاونات الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى دور بلجيكا الهام باعتبارها واحدة من مراكز الابتكار الأوروبية في علوم الحياة، واحتضانها مقار العديد من شركات الصناعات الدوائية الحيوية المعروفة عالميا.

ووفقا لبيانات طرحت في الاجتماع، فإن صادرات بلجيكا من المنتجات الدوائية إلى تركيا بلغت 391.9 مليون يورو في عام 2025.

وشارك في الاجتماع أيضا وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، ورئيس جامعة إسطنبول عثمان بولنت ذو الفقار، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام، وشخصيات من الأوساط الصناعية والأكاديمية من كلا البلدين.

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد، إلى تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، في إطار بعثة اقتصادية تقودها الملكة ماتيلد وتضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.