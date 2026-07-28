تركيا والعراق توقعان 3 مذكرات تفاهم

أنقرة / الأناضول

وقعت تركيا والعراق الثلاثاء، 3 اتفاقيات تعاون بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.

جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي بين أردوغان والزيدي وآخر على مستوى الوفود في العاصمة أنقرة.

وفي هذا الإطار، وقعت مذكرة تفاهم للتعاون التعليمي والأكاديمي بين البلدين، ومذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية. ​​​​​​​



وفي وقت سابق، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.