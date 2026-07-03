تركيا والصومال توقعان بروتوكولين للتعاون في الملاحة والتعليم البحري

ياوندي / الأناضول



وقّع المركز الوطني لأبحاث قانون البحار التابع لجامعة أنقرة وجامعة بيري ريس التركيتين، بروتوكولين منفصلين مع وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، بشأن التعاون في مجالات الملاحة البحرية وقانون البحار والتعليم البحري.

وأُقيمت مراسم التوقيع في إسطنبول بحضور وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور، ورئيس مجلس إدارة مركز أبحاث قانون البحار سليمان أونال، إلى جانب عدد من المدعوين.

وفي كلمته خلال المراسم، وصف الوزير نور البروتوكولين بأنهما يمثلان نقطة تحول مهمة لقطاع الملاحة البحرية في الصومال، مشيرا إلى أن بلاده، التي تمتلك ساحلا يبلغ طوله نحو 3300 كيلومتر، بحاجة إلى كوادر مؤهلة في مجالي قانون البحار والملاحة البحرية.

من جانبه، قال أونال إن علاقات الأخوة بين تركيا والصومال تعود إلى نحو 470 عاما، مذكّرا بأن البلدين يتعاونان في مجالات عدة، أبرزها النقل والطاقة والصحة والدفاع.



وأضاف أن البروتوكولين يفتحان المجال أمام تدريب الخبراء الصوماليين في تركيا، وإيفاد خبراء أتراك لتقديم التدريب في الصومال.

وأعرب عن ثقته بأن التعاون سيتوسع ليشمل مجالات إضافية مستقبلا، موجها الشكر للوزير نور على مساهماته.

وبموجب البروتوكول الموقع بين مركز أبحاث قانون البحار ووزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، اتفق الطرفان على تطوير البحوث العلمية في قانون البحار، وتقديم برامج تدريبية متخصصة للمسؤولين الحكوميين وسلطات الموانئ في الصومال، وتنظيم برامج قصيرة الأمد للحصول على شهادات مهنية وفق المعايير الدولية.

كما سيتعاون الجانبان في تبادل الخبرات في إدارة الموانئ والسلامة البحرية والمجالات الفنية ذات الصلة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، والاستفادة من الدعم الاستشاري الفني الذي يقدمه المركز.

وينص البروتوكول أيضا على تنظيم دورات تدريبية لكبار المسؤولين الصوماليين في مجالات السياسات البحرية، والتخطيط الاستراتيجي للموانئ، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في استثمارات الموانئ.

أما البروتوكول الثاني، الموقع بين جامعة بيري ريس ووزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، فيشمل التعاون في مجالات التعليم البحري، وإدارة الموانئ، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، والبحث والتطوير، والتعاون الأكاديمي، وتبادل الطلبة والكوادر، والمشاريع الدولية.

وبموجب هذا البروتوكول، ستُنظم برامج تدريب وشهادات مهنية وتأهيل أثناء الخدمة لإعداد كوادر مؤهلة لقطاع الملاحة البحرية في الصومال.

كما ستقدم الجامعة دعما فنيا وأكاديميا لإنشاء مركز للتعليم البحري ومختبرات للمحاكاة وبنية تحتية للتدريب العملي في الصومال.