تركيا والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية

أنقرة / الأناضول



وقعت تركيا والسودان، الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيره السوداني محيي الدين سالم في العاصمة أنقرة.

وأوضحت مصادر في الخارجية التركية للأناضول، أن فيدان التقى في أنقرة نظيره سالم الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا ليومين.

وأضافت أنه خلال اللقاء وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان.