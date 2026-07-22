خلال لقاء وزير العدل التركي أكن غورلك، الأربعاء، مع نظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني في أنقرة..

تركيا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات العدلية خلال لقاء وزير العدل التركي أكن غورلك، الأربعاء، مع نظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني في أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير العدل التركي أكن غورلك، الأربعاء، مع نظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني، سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، خلال لقاء عقد في مقر وزارة العدل بالعاصمة أنقرة.

وقال غورلك إن تركيا والسعودية تربطهما علاقات تاريخية وثقافية راسخة، وإنهما دولتان شقيقتان تضطلعان بمسؤوليات مهمة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي.

وأشار إلى أن علاقات الصداقة والأخوة والثقة المتبادلة بين البلدين تشكل أساسا متينا للتعاون في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض عكست المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الثنائية.

وأضاف أن الإرادة المشتركة التي يجسدها الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منحت العلاقات الثنائية زخما جديدا، معربا عن ارتياحه لتحول هذه الإرادة إلى نتائج ملموسة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والسياحة والتكنولوجيا والعدل.

وأوضح أن إدراج التعاون القانوني والقضائي في البيان المشترك الصادر عقب زيارة الرياض يمثل خطوة مهمة، كما أن توقيع اتفاقية للتعاون في مجال العدالة خلال الزيارة يشكل تطورا يعزز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين.

وأكد غورلك أن البلدين ينتميان إلى حضارة مشتركة تتبنى مبدأ "دين الدولة هو العدل"، مشددا على السعي إلى ترجمة الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين إلى تعاون عملي في مجالي القانون والعدالة بما يخدم مصالح الشعبين.

ولفت إلى أن رؤية "قرن تركيا" ورؤية السعودية 2030 تؤكدان أهمية بناء أنظمة عدلية قوية وسريعة وسهلة الوصول، مؤكدا أن تكثيف الزيارات المتبادلة بين الوفود وتعزيز التواصل المباشر بين الخبراء سيسهم في تطوير العلاقات الثنائية.

- الاستعداد لتبادل الخبرات

وقال وزير العدل التركي إن بلاده نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات عدة تهدف إلى تسريع الخدمات العدلية وتيسير الوصول إليها، مبينا أن رقمنة القضاء، وتطوير وسائل تسوية المنازعات البديلة، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، تمثل أبرز أولويات الوزارة.

وأضاف أن مشروع الشبكة القضائية الوطنية (UYAP) أتاح إدارة الإجراءات القضائية إلكترونيا في تركيا، مؤكدا استعداد بلاده لتبادل خبراتها مع الجانب السعودي في هذا المجال.

وقال: "نحن على استعداد لمشاركة وزارة العدل السعودية خبراتنا في مجالات رقمنة القضاء، والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمساعدة القضائية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة".

- التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب

وشدد غورلك على أهمية التعاون بين السلطات القضائية في تركيا والسعودية في مكافحة الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، وجرائم غسل الأموال.

وأضاف: "واثق بأن تركيا والمملكة العربية السعودية ستواصلان موقفهما المشترك في حماية القانون الدولي والعدالة والكرامة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأعرب عن اعتقاده بأن اللقاء سيسهم في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالي القانون والعدالة.