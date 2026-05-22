تركيا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الغاز الطبيعي والمسال

إسطنبول/ الأناضول

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة خطوط الأنابيب ونقل النفط التركية "بوتاش" وشركة الطاقة الإيطالية "إديسون"، لبحث فرص التعاون المحتملة في مجالي الغاز الطبيعي والغاز المسال.

وأوضح بيرقدار، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن توقيع مذكرة التفاهم جاء على هامش "قمة إسطنبول للموارد الطبيعية".

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل التعاون في مجالات تجارة الغاز الطبيعي والغاز المسال، وعمليات المبادلة، والفرص التجارية المشتركة، إضافة إلى دراسة إنشاء خط أنابيب محتمل بين تركيا وإيطاليا.

وأضاف بيرقدار، أنه سيتم تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتوحيد الخبرات الفنية والتجارية بين الجانبين.



وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في دعم التنمية في البلدين وتعزيز أمن إمدادات الطاقة الإقليمية وروابط الطاقة في حوض البحر المتوسط.