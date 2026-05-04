تركيا وأرمينيا توقعان مذكرة تفاهم لترميم جسر "آني" الحدودي

يريفان/الأناضول

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز توقيع مذكرة تفاهم مع أرمينيا بشأن الترميم المشترك لجسر "آني" على الحدود بين البلدين، خلال مباحثاته مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وكان يلماز التقى مع باشينيان على هامش القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية التي تعقد في العاصمة الأرمينية يريفان، الاثنين.

وخلال اللقاء وقّع كل من الممثل الخاص لعملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا سردار قليتش، ونائب رئيس البرلمان الأرميني والممثل الخاص لعملية التطبيع بين أرمينيا وتركيا روبين روبينيان، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع ترميم جسر "آني".

وفي تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إن سوسيال" التركية أشار يلماز إلى أنه تم خلال المحادثات تقييم العلاقات الثنائية بشكل شامل بين البلدين.

وبحث يلماز مع الجانب الأرميني الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك والطاقة والبنية التحتية الرقمية والربط.

وقال يلماز: "نثق بأن مجالات التعاون الرمزية والملموسة، مثل الترميم المشترك لجسر آني الذي وقّعنا عليه اليوم بموجب مذكرة التفاهم، ستسهم أيضا في ترسيخ بيئة دائمة من السلام والثقة، وعلى أساس السلام الإقليمي والحوار والاستقرار".

وأضاف: "سنواصل بحزم نهجنا لدفع عملية التطبيع في جنوب القوقاز، وزيادة التعاون الاقتصادي، وتعزيز التواصل بين شعوبنا. آمل أن تسفر هذه الاجتماعات عن نتائج طيبة، وأشكر السيد باشينيان على حسن ضيافته".

كذلك تواصل تركيا وأرمينيا بذل الجهود لتطبيع العلاقات بينهما، حيث عقد البلدان سلسلة اجتماعات ولقاءات لبحث خطوات التطبيع كان آخرها بالعاصمة الأرمينية يريفان في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ونهاية عام 2021، أعلنت تركيا تعيين سردار قليتش، سفيرها السابق لدى واشنطن، ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا التي عينت نائب رئيس برلمانها روبن روبينيان ممثلا خاصا لها في إطار عملية الحوار بين البلدين.

وتشكلت المجموعة السياسية الأوروبية عام 2022 بالتزامن مع شن روسيا حربا على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط من ذلك العام، وتهدف إلى التنسيق السياسي بشأن التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.

ويشارك في القمة الحالية قادة من أكثر من 40 دولة، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.