أنشأتها رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وستبقى مفتوحة حتى 26 يونيو الجاري..

"تركيا هنا".. مساحة ثقافية في لوس أنجلوس ضمن فعاليات المونديال أنشأتها رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وستبقى مفتوحة حتى 26 يونيو الجاري..

لوس أنجلس/ الأناضول

أنشأت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية منطقة فعاليات وتجارب خاصة تحت شعار "تركيا هنا" (تركيا إز هير) في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك ضمن فعاليات كأس العالم 2026.

وأُقيمت منطقة "تركش فايب زون" على مساحة 3 آلاف و50 مترا مربعا داخل حديقة "غلوريا مولينا غراند"، بهدف التعريف بتركيا وثقافتها أمام زوار البطولة ومشجعي المنتخبات المشاركة.

وتضم المنطقة شاشة عملاقة لبث مباريات كأس العالم مباشرة، واستوديو لإنتاج المحتوى الإعلامي، وكابينة تصوير للزوار، إضافة إلى مساحة مخصصة لتقديم المأكولات التركية.

كما تشمل مرافق لاستقبال الوفود الرسمية، وإجراء المقابلات الصحفية، ومركزا إعلاميا، إلى جانب مساحات مخصصة للشركاء والرعاة.

ومن المقرر أن تتيح المنطقة لزوارها فرصة التعرف على الثقافة التركية والمشاركة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترويجية طوال فترة عملها.

وستبقى "تركش فايب زون" مفتوحة أمام الزوار حتى 26 يونيو/حزيران الجاري.