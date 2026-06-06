وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار شدد على أن ذلك يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد

تركيا: نواصل جهودنا لتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار شدد على أن ذلك يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد الخارجي في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية بالعاصمة التركية أنقرة، السبت.



وأوضح الوزير بيرقدار، أن هناك عنصرين مهمين في الاقتصاد التركي إذا تم حلهما، فبإمكان تركيا التغلب على جميع مشاكلها.

وتابع: "أولها؛ يجب أن تصبح الصادرات ذات قيمة مضافة أكبر في الصناعة التركية، حيث تتجاوز صادرات تركيا اليوم 270 مليار دولار".

وأضاف بيرقدار: "العنصر الثاني هو الطاقة، وتواصل تركيا جهودها في كل المجالات دون تباطؤ لضمان الاستقلال في مجال الطاقة".



وشدد على أن تحقيق الاستقلال في هذا المجال يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي التركي.

وأشار الوزير، إلى أن تركيا دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة خلال عام 2022.



ولفت إلى أهمية تخفيف هذا العبء عن الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وأكد بيرقدار، أن اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود مكن تركيا من تلبية احتياجات نحو 4 ملايين منزل من الغاز الطبيعي.



وأردف أن الإنتاج سيتضاعف مرتين خلال العام الجاري وأربع مرات بحلول عام 2028.​​​​​​​