وزير التجارة قال إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 71 بالمئة من 14 مليار دولار إلى 24.2 مليار

تركيا: نهدف لرفع حجم التجارة مع فرنسا إلى 30 مليار دولار بالعام 2030 وزير التجارة قال إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 71 بالمئة من 14 مليار دولار إلى 24.2 مليار

باريس / الأناضول

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بلاده تهدف لرفع حجم التجارة مع فرنسا إلى 30 مليار دولار بحلول العام 2030.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، عقب وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين.

وأوضح بولاط أنه خلال لقائه برجال الأعمال الأتراك في فرنسا تحدث الأخيرون عن أعمالهم وبعض المشكلات التي يواجهونها.

وأشار إلى وجود نحو 800 ألف مواطن تركي في فرنسا التي تُعد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد أفراد الجالية التركية بعد ألمانيا.

وذكر أن الاجتماع مع ممثلي جمعية رجال الأعمال والصناعيين الفرنسية حضره مديرون تنفيذيون لنحو 24 شركة فرنسية استثمرت في تركيا.

وأفاد بأن الشركات الفرنسية تسهم بتوفير فرص عمل مباشرة لنحو 140 ألف تركي، وغير مباشرة لنحو 400 ألف آخرين، كما أنها تسهم بإدخال العملات الأجنبية إلى تركيا.

وفي ما يتعلق بحجم التجارة بين البلدين، قال: "ارتفع حجم التجارة بين تركيا وفرنسا خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 71 بالمئة، من 14 مليار دولار إلى 24.2 مليار دولار".

وأضاف: "إذا استمر هذا المسار فقد نتجاوز 25 مليار دولار هذا العام. هدفنا الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول العام 2030".