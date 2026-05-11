تركيا: نهدف لرفع التبادل التجاري مع بلجيكا إلى 15 مليار دولار قال وزير التجارة التركي عمر بولاط الاثنين، إن أنقرة تهدف إلى وصول حجم التبادل التجاري مع بلجيكا إلى 15 مليار دولار.

إسطنبول / الأناضول

** وزير التجارة عمر بولاط في منتدى الأعمال التركي-البلجيكي:

الاستثمارات البلجيكية في تركيا بلغت نحو 5 مليارات دولار

الاستثمارات التركية في بلجيكا شارفت على 750 مليون دولار

التجارة الثنائية بين البلدين بلغت 9.3 مليارات دولار بالعام 2025

وجود 719 شركة بلجيكية بتركيا مؤشر واضح على ثقتها بالاقتصاد التركي

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط الاثنين، إن أنقرة تهدف إلى وصول حجم التبادل التجاري مع بلجيكا إلى 15 مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال التركي-البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بمدينة إسطنبول، بمشاركة ملكة بلجيكا ماتيلد مع وفد بلادها.

وأشار بولاط إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية تعيد تشكيل أنماط التجارة والاستثمار الدوليين.

ولفت إلى الموقع الاستراتيجي لتركيا عند تقاطع أوروبا وآسيا وإفريقيا، وبلوغها الاقتصاد السادس عشر عالميا وكونها من أسرع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا.

وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا وبلجيكا ارتفع بشكل مستقر ليصل إلى 9.3 مليارات دولار في العام 2025.

وأضاف: "يهدف البلدان إلى الوصول بشكل مستدام ومتوازن إلى حجم تبادل تجاري ثنائي بقيمة 15 مليار دولار".

وذكر أن الاستثمارات البلجيكية في تركيا بلغت نحو 5 مليارات دولار، فيما قاربت الاستثمارات التركية في بلجيكا 750 مليون دولار.

وبيَّن الوزير وجود 719 شركة بلجيكية تعمل في تركيا وهو ما يُعد مؤشرا واضحا على ثقة بلجيكا بالاقتصاد التركي.

ولفت إلى مجالات استراتيجية جديدة يمكن للبلدين التعاون فيها، في مقدمتها الصناعات الدفاعية والشؤون اللوجستية بسبب موقع تركيا الجغرافي.

وأوضح أن المقاولين الأتراك نفذوا مشاريع بقيمة 560 مليار دولار في 138 دولة، وأن حجم مشاريع البناء التركية في بلجيكا بلغ 335 مليون دولار.

وتطرق إلى استمرار العمل على تحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، موجها الشكر إلى بروكسل على دعمها لهذا الملف.

وأكد أن السياسات التجارية والصناعية للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون شاملة وغير إقصائية.

وأضاف أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بلغ 233 مليار دولار سنويا.

يُذكر أن الملكة ماتيلد وصلت تركيا الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.