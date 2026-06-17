وزير الطاقة قال إن تركيا تهدف للوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20 ألف ميغاواط بحلول العام 2050

تركيا: نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية وزير الطاقة قال إن تركيا تهدف للوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20 ألف ميغاواط بحلول العام 2050

أنقرة / الأناضول

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده ترغب بامتلاك محطة طاقة نووية محلية بنسبة كبيرة، تكون آمنة وقادرة على المنافسة.

جاء ذلك في تصريحاته خلال زيارته محطة تشيرنوفودا للطاقة النووية بمدينة كونستانتسا الرومانية، التي تستخدم مفاعلات من طراز "كاندو" الكندية، بحسب بيان لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الأربعاء.

وأوضح بيرقدار أن تركيا تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20 ألف ميغاواط بحلول العام 2050، مؤكدًا أن الطاقة النووية تُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق هدف تركيا المتمثل في "صفر انبعاثات لعام 2053".

وقال: "تركيا تريد امتلاك طاقة نووية بأسعار تنافسية وتنفيذ هذه الاستثمارات، وكذلك امتلاك أكثر التقنيات أمانًا، وسنقوم خلال المشاريع الثانية والثالثة المقبلة بتطبيق نهج أكثر شمولًا وتكاملًا فيما يتعلق بإدارة النفايات النووية وتوريد الوقود النووي".

وأشار الوزير إلى استمرار بناء أربع مفاعلات نووية في محطة "أق قويو" بولاية مرسين جنوبي تركيا، لافتًا إلى وجود محطات مخططة أيضًا بولاية سينوب شمالي البلاد وتراقيا شمال غربها، لتحقيق هدف الوصول إلى 20 ألف ميغاواط.

وأضاف أن موضوع المفاعلات المعيارية الصغيرة أيضًا ضمن جدول أعمال الوزارة، مبينا أنها تواصل العمل على اختيار التكنولوجيا، والشراكات والدول التي ستتعاون معها فيما بعد محطة أق قويو.

ولفت بيرقدار إلى وجود مفاوضات ودراسات مكثفة مع الصين في هذا الشأن منذ سنوات، وإلى بدء عمل أكثر كثافة مؤخرًا مع كوريا الجنوبية.

وذكر أن ثمة جهود تركية مكثفة خلال الأشهر الأخيرة فيما يخص التكنولوجيا النووية الكندية، مضيفًا أنه زار محطة تشيرنوفودا في رومانيا للاطلاع على تطبيقات تقنية "كاندو" على أرض الواقع.​​​​​​​