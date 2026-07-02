تركيا: ندين بشدة الهجوم بمنطقة الحجاز في دمشق بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية

أنقرة/ الأناضول

أدانت وزارة الخارجية التركية "بشدة" الهجوم الذي استهدف منطقة الحجاز في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، الخميس، تمنت فيه أيضا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، متقدمة بالتعازي لأسر الضحايا والشعب السوري.

وأضاف البيان: "لدينا إيمان كامل بأن أفضل رد على مثل هذه المحاولات التي تهدف إلى عرقلة التقدم المحرز في سبيل ترسيخ الاستقرار والأمن المستدامين في سوريا، وعلى الأوساط التي تحاول زعزعة السلم المجتمعي، سيأتي مجدداً من قِبل الشعب السوري نفسه، وذلك من خلال الحفاظ على وحدته وتضامنه".

وشدد على استمرار تركيا في التضامن مع سوريا في هذه المرحلة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السورية، سقوط 6 قتلى و22 جريحا، إثر تفجير بعبوة ناسفة، وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق.