تركيا.. نجاح أول عملية جراحية باستخدام قلب-رئة صناعي محلي الصنع الجهاز طورته شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية بالتعاون مع وزارة الصحة

أنقرة/ الأناضول

أُجريت في تركيا أول عملية جراحية سريرية ناجحة باستخدام جهاز القلب-الرئة الصناعي محلي الصنع الذي طورته شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، عن نجاح العملية باستخدام جهاز مطور محليا.

ووصف غورغون، جهاز "أسيلسان لايف لاين أتش إل إم" بأنه "إنجاز هندسي".



وأشار إلى أن الجهاز نبض مكان القلب لأول مرة، وتولى مهمة الحفاظ على دوران الدم والأكسجة بشكل آمن طوال العملية.

ولفت غورغون، إلى أن تركيا كانت تعتمد لسنوات على استيراد هذا النوع من الأجهزة الطبية الحساسة، بينما باتت قادرة اليوم على إنتاجه محليا بإمكاناتها الوطنية.

وأوضح أن الهدف يتمثل في توسيع استخدام الجهاز في مستشفيات مختلفة.



واعتبر غورغون، أن قدرة الجهاز على دعم العمليات الجراحية تمثل قيمة مضافة لقطاع التكنولوجيا الطبية في البلاد.