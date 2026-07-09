تركيا: نبحث مع العراق توسيع التعاون في النفط والغاز

أنقرة / الأناضول

- وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار قال إن البلدين يعملان على تحويل مشروع طريق التنمية إلى خط إقليمي للطاقة

- الخارجية العراقية قالت إن الزيارة تأتي في إطار توسيع التعاون في مشاريع الطاقة والبنى التحتية وملف تصدير النفط

بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، فرص توسيع التعاون بين البلدين في مجالي النفط والغاز الطبيعي، لا سيما خط أنابيب النفط الخام بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة العراقية بغداد، وفق تدوينة للوزير التركي على منصة "إن سوسيال" التركية، الخميس.

وأوضح بيرقدار، أنه عقد لقاءً مثمرًا مع العبادي، مؤكدًا أن الاستخدام الأكثر فاعلية للبنية التحتية القائمة ودعمها بخطوط ربط جديدة يشكلان أساس الرؤية المشتركة بين تركيا والعراق في مجال الطاقة.

وأضاف: "في إطار هذه الرؤية، نواصل العمل بهدف تحويل مشروع طريق التنمية من مجرد ممر للتجارة والنقل إلى خط إقليمي للطاقة أيضا".

وشدد بيرقدار، على أهمية المضي قدما بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الحكومة العراقية الجديدة.

وأعرب عن اعتقاده أن الخطوات العملية المرتقبة في هذا الإطار سترتقي بالشراكة بين البلدين إلى مستوى متقدم.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن زيارة بيرقدار، تأتي في إطار "الجهود المشتركة لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ولا سيما في مشاريع الطاقة والبنى التحتية، إلى جانب ملف تصدير النفط العراقي، بما يحقق المصالح المشتركة".

وأضاف البيان، أن وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين محمد بحر العلوم، أكد خلال استقباله الوزير التركي في بغداد، أهمية الزيارة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وشدد بحر العلوم، على ضرورة تعزيز التقارب بين البلدين وتوسيع الشراكات القائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

و"طريق التنمية" مشروع بري وسكة حديدية يمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ويُعد المشروع أحد أبرز مسارات الربط التجاري بين الخليج العربي وأوروبا عبر العراق وتركيا.