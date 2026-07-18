بلغت حصة موانئ إيجة في إجمالي حركة الركاب نحو 67 بالمئة من إجمالي الركاب القادمين إلى الموانئ التركية

تركيا.. موانئ إيجة تصبح مركزا لرحلات سفن الكروز السياحية بلغت حصة موانئ إيجة في إجمالي حركة الركاب نحو 67 بالمئة من إجمالي الركاب القادمين إلى الموانئ التركية

إزمير/ الأناضول

استقبلت موانئ تركيا المطلة على بحر إيجة، 504 آلاف و711 راكبا من أصل 756 ألفاً و455 راكباً وصلوا إلى تركيا على متن رحلات سفن الكروز السياحية، في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من العام الجاري.

ووفقاً لمعلومات جمعها مراسل الأناضول من بيانات المديرية العامة للملاحة البحرية، حافظت منطقة إيجة على مكانتها كالوجهة الأكثر تفضيلاً من قبل شركات الخطوط البحرية السياحية العالمية، بفضل تراثها التاريخي والثقافي، وبنيتها التحتية المتقدمة للموانئ، وموقعها الاستراتيجي على مسارات البحر الأبيض المتوسط.

وبلغ عدد ركاب السفن السياحية الوافدين إلى الموانئ التركية عبر سفن الكروز في النصف الأول من العام الجاري 756 ألفاً و455 راكباً.

صورة : Fırat Özdemir/AA

ودخل 504 آلاف و711 راكباً من هؤلاء عبر موانئ كوشاداسي (محافظة آيدن)، وإزمير، وتشيشمي (محافظة إزمير)، وبودروم، ومرمريس (محافظة موغلا)، حيث بلغت حصة موانئ إيجة في إجمالي حركة الركاب حوالي 67 بالمئة من إجمالي الركاب القادمين إلى الموانئ التركية.

وحافظت مدينة كوشاداسي، على مكانتها كأكثر موانئ السفن السياحية ازدحاماً في تركيا باستقبالها 334 ألفاً و172 راكباً، وتلتها إسطنبول في المرتبة الثانية بـ 182 ألفاً و621 راكباً.

واستضاف ميناء إزمير 59 ألفاً و49 راكباً، ومرمريس 54 ألفاً و691 راكباً، وبودروم 41 ألفاً و545 راكباً، في حين استقبل ميناء تشيشمي 15 ألفاً و254 راكباً.

صورة : Fırat Özdemir/AA

وفي حديث مع الأناضول، أوضحت نيلدا توري، المديرة العامة لشركة السفن السياحية "سيليكتوم بلو كروز"، أن الغالبية العظمى من السفن القادمة إلى تركيا تفضل منطقة إيجة.

وأشارت توري، إلى أن كوشاداسي هي المحطة المفضلة والأكثر شعبية في تركيا ومنطقة إيجة منذ سنوات طويلة.

وأضافت أن كوشاداسي، تتمتع بمكانة مهمة حيث تضم هذه المنطقة مدينة أفسس الأثرية وبيت مريم العذراء، ما يجعلها تستقطب الكثير من السياح.