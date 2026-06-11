تركيا.. مناورات "ذئب البحر" تشهد فعاليات "يوم المراقب المميز"

[1/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[2/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[3/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة. كما شارك في الفعاليات ممثلو الدول المشاركة مباشرة في المناورات والدول المشاركة بصفة مراقب، إلى جانب صحفيين.

[4/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[5/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[6/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[7/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[8/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[9/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[10/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[11/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[12/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[13/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[14/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[15/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[16/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[17/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[18/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[19/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[20/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[21/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[22/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.

[23/23] شهدت مناورات "ذئب البحر-2/2026" التي تنفذها قيادة القوات البحرية التركية، فعاليات "يوم المراقب المميز"، الخميس، في خليج أنطاليا (جنوب). وتجري القوات البحرية التركية مناورات "ذئب البحر-2/2026" في البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، وشرق المتوسط. وتشارك في المناورات وحدات برية وبحرية وجوية تابعة لقيادات الدرك وخفر السواحل والقوات الخاصة.