تركيا.. معبد أبولون يأخذ زواره في رحلة تاريخية تحت أضواء الليل

آيدن/ الأناضول

يأخذ معبد أبولون، الواقع في قضاء ديديم بولاية آيدن غربي تركيا، زواره في تجربة تاريخية مختلفة خلال ساعات المساء، عبر الإضاءة الليلية التي تمنح المكان أجواءً أسطورية تعكس مكانته التاريخية والدينية في العصور القديمة.

المعبد، الذي يعود تاريخه إلى نحو 2500 عام، يستقبل زواره بين الساعة 19:00 و21:00 خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو/ حزيران حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويُعرف معبد أبولون، المشيّد على الطراز الأيوني، بأنه كان أحد أبرز "مراكز الكهنة" في العالم القديم، كما يُعد ثالث أكبر معبد من نوعه في العالم.

وبفضل الإنارة الخاصة، يستطيع الزوار التجول بين أعمدة المعبد الضخمة، ومشاهدة ساحته الداخلية المعروفة باسم "ناوس"، إضافة إلى الفناء المقدس الذي يبلغ ارتفاعه 17.5 مترًا.

كما تلفت منحوتات "ميدوسا"، الشخصية الأسطورية ذات الشعر المكوّن من الأفاعي، أنظار الزوار، إذ تبدو أكثر تأثيرًا تحت أضواء الليل مقارنة بساعات النهار.

وقالت نائبة مدير متحف ميليت، عارفة أصلان للأناضول، إن إتاحة المكان للزيارة الليلية ساهم في زيادة عدد زوار المعبد خاصة في فصل الصيف، حيث يفضل السياح زيارة المواقع الأثرية خلال ساعات المساء بعيدًا عن حرارة النهار.

وأضافت أصلان، أن لليل غموضه الخاص، والتجول في المعبد تحت الإضاءة يمنح الزوار تجربة مختلفة تمامًا.



وأشارت إلى أن منحوتات ميدوسا تُعد من أبرز النقاط التي تجذب اهتمام الزوار.

من جانبه، قال الزائر سادات آيدن، إنه سبق أن زار المعبد نهارًا، لكنه فوجئ بجماله المختلف ليلًا.



وأضاف: "الأجواء في المساء أجمل بكثير، وأنصح الجميع بزيارة هذا المكان".

أما الزائرة دنيز غولمز، وهي طالبة في معهد موسيقي بإسطنبول، فأوضحت أنها تأثرت بالأجواء الروحانية والمهيبة للمكان، ما دفعها إلى العزف على آلتها الموسيقية داخل محيط المعبد.​​​​​​​

