في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية بمناسبة الذكرى الـ90 لتوقيع المعاهدة..

تركيا: معاهدة مونترو ضمانة رئيسية لأمن البحر الأسود في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية بمناسبة الذكرى الـ90 لتوقيع المعاهدة..

أنقرة/ الأناضول

قالت وزارة الخارجية التركية إن معاهدة مونترو للمضائق تعد إحدى الضمانات الرئيسية للسلام والأمن والاستقرار في البحر الأسود.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ90 لتوقيع المعاهدة.

وأوضحت الوزارة أن تركيا تطبق معاهدة مونترو، الموقعة في 20 يوليو/ تموز 1936، بحياد وشفافية ودقة منذ 90 عاما.

وأضافت أن المعاهدة أكدت سيادة تركيا على المضائق التركية، التي تعد جزءا من مياهها الإقليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية حافظت على سريانها دون انقطاع في أوقات السلم والحرب، وأثبتت أهميتها بوصفها إحدى الضمانات الرئيسية للسلام والأمن والاستقرار في البحر الأسود.

وختمت بالقول: "ستواصل تركيا تطبيق معاهدة مونترو للمضائق بالعزم نفسه، كما فعلت حتى اليوم".

وتسمح معاهدة مونترو الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.