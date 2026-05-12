تركيا.. مظليون يرفعون أعلام دول مشاركة بمناورات عسكرية

أنقرة / الأناضول

نشرت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مشاهد من القفز الحر مع أعلام دول مشاركة في مناورات "أفس-2026".

وذكرت الوزارة في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية أنه تم فتح 53 علما في السماء ضمن المناورات.

وأضافت أنه شارك في الفعالية أفراد من تركيا والمجر وأذربيجان.

وبدأت مناورات "أفس" في ولاية إزمير غربي تركيا، بمشاركة 52 دولة، في 16 أبريل/ نيسان الماضي وتستمر حتى 21 مايو/ أيار الجاري وتنظم مرة كل عامين.

وتُبرز هذه المناورات القدرات العملياتية العالية للقوات المسلحة التركية، وقدرتها على التكيف مع بيئات الحرب الحديثة، وفعاليتها في استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وتُعتبر مناورات "أفس" أكثر من مجرد نشاط تدريبي عسكري؛ ويُنظر إليها كدليل هام على نهج تركيا الأمني ​​الذي يُعطي الأولوية للسلام والاستقرار والتعاون الدولي.