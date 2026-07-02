من المقرر أن تستمر الرحلات المباشرة حتى 27 أغسطس القادم

تركيا.. مطار ريزا-أرتفين يستقبل أول رحلة مباشرة من الهفوف السعودية من المقرر أن تستمر الرحلات المباشرة حتى 27 أغسطس القادم

ريزا/ الأناضول

استقبل مطار ريزا-أرتفين شمال شرقي تركيا أول رحلة مباشرة من مدينة الهفوف السعودية، في إطار اتفاق بين المطار التركي ومطار الأحساء السعودي.

وفي إطار الرحلات التي أطلقتها وكالات سفر خاصة بين الوجهتين، وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية قادمة من مدينة الهفوف وعلى متنها 178 راكبا، الخميس.

وكان في استقبال الركاب بعد إنهاء إجراءات الجوازات مدير الثقافة والسياحة في ولاية ريزا ألبر أفلوك، إلى جانب ممثلين عن شركات السياحة، حيث قُدمت لهم الزهور ترحيبا بوصولهم.

صورة : Ayfer Koçal/AA

وفي حديثه لدى استقبال الضيوف، قال أفلوك، إن الرحلات الدولية إلى المدينة بدأت مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي.

وأضاف أنه من المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى 27 أغسطس/ آب القادم.