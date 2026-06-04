ستستقبل المدينة الأثرية الزوار بين الساعة السابعة والعاشرة مساء، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت

تركيا.. مدينة أفس الأثرية تفتح أبوابها ضمن مشروع المتاحف الليلية ستستقبل المدينة الأثرية الزوار بين الساعة السابعة والعاشرة مساء، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت

إزمير/ الأناضول

أعادت مدينة أفس الأثرية بولاية إزمير التركية فتح أبوابها أمام الزوار ليلا بعد إضاءتها ضمن مشروع "المتاحف الليلية".

وبدأ مشروع المتاحف الليلية في مدينة أفس، الأربعاء، وجرى تزيين المواقع التاريخية بإضاءات خاصة تبرز معالمها وتظهر جمالها.

وفي إطار المشروع الذي تنفذه وزارة الثقافة والسياحة التركية، تستقبل المدينة الأثرية الزوار بين الساعة السابعة والعاشرة مساء، على أن يُطلب منهم مغادرة الموقع اعتبارا من الساعة الحادية عشرة ليلا.

ويهدف المشروع إلى إتاحة زيارة المدينة الأثرية خلال الساعات الأكثر اعتدالا من حيث درجات الحرارة، حيث جرى دعم عدد من المعالم المهمة بإضاءات خاصة.

وشهد اليوم الأول من التطبيق حضور عدد كبير من الزوار الذين انتظروا لحظة تشغيل الأضواء داخل المدينة الأثرية والتقطوا الصور التذكارية.

وفي حديث للأناضول، قال مدير متحف أفس مراد قلعة أغاسي أوغلو إن مشروع المتاحف الليلية سيُقام بالمدينة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ومن المخطط استمراره حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشار قلعة أغاسي أوغلو إلى أن عدد زوار المدينة تجاوز 2.5 مليون زائر العام الماضي، وأنهم يستهدفون استقبال 3 ملايين زائر هذا العام.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" أدرجت المدينة الأثرية ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي بالعام 2015، لاحتوائها على مخزون واسع من الآثار التاريخية والثقافية التي تعود لـ 6 آلاف و500 عام قبل الميلاد.