الكهف يقع في قرية بالليجا التابعة لقضاء بازار، على بعد 26 كيلومترا من مركز الولاية، ويُعد من أكبر وأروع الكهوف في العالم..

تركيا.. كهف "بالليجا" في طوقات يجذب الزوار بأجوائه المعتدلة صيفا الكهف يقع في قرية بالليجا التابعة لقضاء بازار، على بعد 26 كيلومترا من مركز الولاية، ويُعد من أكبر وأروع الكهوف في العالم..

طوقات / الأناضول



يجذب كهف "بالليجا" في ولاية طوقات وسط تركيا أعدادا كبيرة من الزوار خلال فصل الصيف، بفضل درجة حرارته المعتدلة التي تبلغ نحو 18 درجة مئوية، وتكويناته الجيولوجية الفريدة التي تشكلت على مدى ملايين السنين.

ويقع الكهف في قرية بالليجا التابعة لقضاء بازار، على بعد 26 كيلومترا من مركز الولاية، ويُعد من أكبر وأروع الكهوف في العالم.

ويضم الكهف صواعد وهوابط وتكوينات صخرية متنوعة، إلى جانب عدد من القاعات المفتوحة أمام الزوار.

ويستقبل الكهف، المدرج على القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو، السياح المحليين والأجانب على مدار العام.

وأسهمت أعمال تطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة، بما في ذلك إنشاء وحدات إقامة ومرافق خدمية، في تعزيز جاذبية الكهف.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس بلدية بازار شرف الدين بارفانلار، إن كهف بالليجا يمثل إرثا طبيعيا مهما لتركيا.

وأشار إلى أن عدد زواره يقترب من 300 ألف سنويا، وأن الهدف هو رفع هذا العدد إلى مليون زائر خلال السنوات المقبلة.