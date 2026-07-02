تركيا.. فواكه مثلجة ورذاذ مياه لحيوانات الحديقة في مرسين لضمان عدم تأثر الحيوانات سلبا بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف

مرسين / الأناضول

اتخذت إدارة حديقة طرسوس بولاية مرسين التركية إجراءات خاصة لحماية الحيوانات من الحر، شملت تقديم فواكه مثلجة لبعض الأنواع، وتشغيل بخاخات رذاذ لتبريد أماكن إقامتها.

وذكرت بلدية مرسين الكبرى (جنوب) في بيان الخميس أن التدابير الوقائية تُطبق هذا العام أيضًا لضمان عدم تأثر الحيوانات سلبًا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وفي هذا الإطار، يقدّم العاملون في الحديقة مزيجًا من الفواكه المثلجة لتغذية حيوانات مثل الليمور والحمار الوحشي والقرود والدببة.

كما تُبرَّد أماكن بعض الأنواع بواسطة أنظمة الرش والرذاذ، فيما تلجأ حيوانات أخرى إلى أحواض المياه المخصصة لها للاستمتاع بالبرودة.

ونقل البيان عن الفني البيطري أوميت غونغور قوله إن فرق العمل تطبق أساليب متنوعة لمساعدة الحيوانات على التأقلم مع الأجواء الحارة والحفاظ على راحتها خلال الصيف.