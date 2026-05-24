تركيا: فتح سكة "أخالكالاكي-قارص" خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا بحسب الممثل الخاص لأنقرة في مسار تطبيع العلاقات مع يريفان، سردار قليتش

إسطنبول/ الأناضول

قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا، سردار قليتش، إن فتح خط سكة حديد "أخالكالاكي-قارص" أمام حركة التجارة بين البلدين يمثل "خطوة جديدة" ضمن مسار التطبيع بينهما.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، تطرق فيها إلى منشور لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بشأن فتح خط السكة أمام التجارة الخارجية الأرمينية.

وقال قليتش إن هذه الخطوة تأتي في إطار التقدم المحرز في عملية التطبيع التركية-الأرمينية.

وأضاف: "أتمنى أن تعود هذه الخطوة الجديدة، التي ستسهم أيضاً في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، بالفائدة على جميع هذه الدول، وأن تساهم في السلام والاستقرار الإقليميين".

وكان باشينيان أعلن، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فتح خط "أخالكالاكي-قارص" أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا.

وأشار رئيس الوزراء الأرميني إلى أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً لاقتصاد بلاده، معرباً عن شكره لشركاء بلاده في تركيا وجورجيا.

وأضاف أن أرمينيا ترتبط عبر السكك الحديدية مع روسيا من خلال جورجيا وأذربيجان، ومع الصين عبر روسيا وكازاخستان.

وأوضح أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط بلاده بالاتحاد الأوروبي.

كما توقع إقامة خطوط سكك حديدية مع تركيا وأذربيجان وإيران في المستقبل القريب.