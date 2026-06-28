كاغان شاهين ومصطفى أبالي الطالبان في الصف السابع طورا الجهاز المزود بكاميرا والمدعوم بالذكاء الاصطناعي ويمكن تثبيته على أي مركبة برية أو طائرة مسيّرة

تركيا.. طالبان يطوران جهازا لرصد الحفر والتشققات في الطرق كاغان شاهين ومصطفى أبالي الطالبان في الصف السابع طورا الجهاز المزود بكاميرا والمدعوم بالذكاء الاصطناعي ويمكن تثبيته على أي مركبة برية أو طائرة مسيّرة

قرشهير/ الأناضول

طور طالبان في المرحلة المتوسطة بولاية قرشهير التركية جهازا مزودا بكاميرا ومدعوما بالذكاء الاصطناعي، يمكنه من رصد الحفر والتشققات التي تتشكل على الطرق.

كاغان شاهين ومصطفى أبالي، الطالبان في الصف السابع، أعدا بإشراف معلم تقنيات المعلومات محمد آيدن، مشروعا بعنوان "تطوير أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأضرار التي تصيب الطرق".

وفي إطار المشروع، طور الطالبان جهازا منخفض التكلفة مزودا بكاميرا، يمكن تثبيته على أي مركبة برية أو طائرة مسيّرة، ويستطيع اكتشاف العيوب الموجودة في الطريق، مثل الحفر والتشققات.

ويحدد الجهاز موقع العيوب على الخريطة، ثم يسجل نوع الضرر وحجمه في قاعدة بيانات عبر برنامج طوره الطالبان، قبل أن يقوم بتحليل البيانات وعرضها في شكل رسوم بيانية.

وبعد حصول المشروع على المركز الأول على مستوى المنطقة، نال المركز الثاني في نهائيات "توبيتاك" على مستوى تركيا ضمن مجال البرمجيات، كما حصل على دعم لتسجيل براءة اختراع.

وفي حديث للأناضول، قال الطالب أبالي، إن المشروع جاء أثناء بحثهما عن حل لمشكلة يواجهانها في حياتهما اليومية.

وأشار إلى أنهما اختبرا الجهاز داخل المدينة وخارجها.

من جانبه، قال الطالب شاهين، إن تطوير البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي تطلب جهدا كبيرا.

وأضاف: "خلال 9 أشهر أجرينا أكثر من 200 اختبار. كما قمنا بتثبيته على سقف السيارة، وأسفل الدرون، وعلى حامل الهاتف المثبت في الدراجة الهوائية".