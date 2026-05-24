تركيا.. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في ولاية قوجا إيلي شمال غربي البلاد..

قوجا إيلي/الأناضول

ضبطت السلطات التركية في ولاية قوجا إيلي شمال غربي البلاد طناً و80 كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات.

ووفقاً لبيان صادر عن مديرية أمن الولاية، الأحد، نفذت الفرق الأمنية عملية مداهمة استهدفت أحد أماكن العمل في منطقة داريجا بالولاية.



وأفاد البيان أنه تم ضبط طن و80 كيلوغراماً من المواد الخام المخدرة القادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة، إلى جانب 161 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة.

وأكد أنّ السلطات الأمنية تواصل التحقيقات في القضية.