تركيا.. صغير شمبانزي يخطف الأضواء في حديقة حيوانات
في ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد..
Adsız Günebakan, Mohammad Kara Maryam
02 مايو 2026•تحديث: 03 مايو 2026
photo: Adsız Günebakan / AA
Türkiye, Gaziantep
غازي عنتاب/ الأناضول
يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار.
صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم.
ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
وفي حديثه للأناضول، قال رئيس دائرة حماية الحياة الطبيعية في بلدية غازي عنتاب الكبرى، جلال أوز سويلار، إن أم صغير الشمبانزي تتولى رعايته بالكامل، وهذا هو سبب عدم مفارقته لها.
وأضاف أنه مع ولادة صغير الشمبانزي هذا، ارتفع عدد القردة من هذه الفصيلة في حديقة غازي عنتاب للحياة الطبيعية، إلى 13 قردا.
جدير بالذكر أن حديقة غازي عنتاب للحياة البرية تعد الأكبر في تركيا من حيث المساحة، والثانية على مستوى أوروبا، والرابعة عالميا، وتضم 380 نوعا من الحيوانات.
[1/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[2/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[3/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[4/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[5/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[6/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[7/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[1/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[2/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[3/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[4/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[5/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[6/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.
[7/7] يحظى صغير شمبانزي حديث الولادة في حديقة غازي عنتاب للحياة البرية، جنوبي تركيا، باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الزوار. صغير الشمبانزي وُلد قبل نحو 3 أشهر داخل حديقة الحياة البرية في ولاية غازي عنتاب، التي تعد الأكبر من نوعها في تركيا، ومن بين كبرى حدائق الحيوان في العالم. ويحرص صغير شمبانزي على عدم مفارقة أمه داخل حديقة الحياة البرية، فيما يحظى باهتمام كبير من الزوار.