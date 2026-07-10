في النصف الأول من 2026، بزيادة بلغت 5.4 بالمئة

تركيا.. صادرات قطع غيار السيارات تتجاوز 8 مليارات دولار في النصف الأول من 2026، بزيادة بلغت 5.4 بالمئة

بورصا / الأناضول

تجاوزت قيمة صادرات تركيا من قطع غيار السيارات 8 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري 2026.

وبحسب معطيات حصلت عليها الأناضول من اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، الجمعة، تم تصدير قطع غيار السيارات وملحقاتها خلال النصف الأول من العام إلى أكثر من 190 وجهة شملت دولا ومناطق حرة ومناطق حكم ذاتي.

وارتفعت صادرات القطاع من 7 مليارات و669 مليونا و582 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 8 مليارات و86 مليونا و142 ألف دولار خلال العام الجاري، بزيادة بلغت 5.4 بالمئة.

وشكلت قطع الغيار 38.8 بالمئة من إجمالي صادرات قطاع السيارات التي بلغت 20 مليارا و839 مليونا و897 ألف دولار بين شهري يناير ويونيو 2026.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة لقطع غيار السيارات، بقيمة مليار و847 مليونا و78 ألف دولار، ثم فرنسا بـ602 مليون و22 ألف دولار، فإيطاليا بـ578 مليونا و374 ألف دولار.