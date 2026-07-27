تركيا.. صادرات النسيج تتجاوز 4.7 مليارات دولار في النصف الأول بحسب بيانات اتحادات مصدري جنوب شرقي الأناضول..

غازي عنتاب/ الأناضول

تجاوزت صادرات قطاع النسيج في تركيا 4 مليارات و708 ملايين دولار خلال النصف الأول من عام 2026.

وبحسب بيانات اتحادات مصدري جنوب شرقي الأناضول الاثنين، بلغت قيمة الصادرات 4 مليارات و708.6 ملايين دولار عبر تصدير 1.23 مليون طن من المنتجات إلى 196 دولة ومنطقة في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني-يونيو/ حزيران 2026.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من صادرات قطاع النسيج التركي بقيمة 1.81 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات إلى الدول الإفريقية 764.4 مليون دولار.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول المستوردة بقيمة 385.8 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ301.3 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ289.9 مليون دولار.

وقال نائب رئيس مجلس المصدرين الأتراك أحمد أوكسوز للأناضول، إن القطاع يمر بمرحلة تحول في ظل تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع التكاليف.

وأضاف أن إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية تتيح فرصا مهمة لتركيا، وأن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب التركيز على الإنتاج ذي القيمة المضافة، والاستدامة، والرقمنة، والابتكار.

وذكر أن قطاع النسيج التركي يحتل مكانة مرموقة في التجارة العالمية بفضل هيكله الإنتاجي المتكامل، وجودة منتجاته العالية، وقدرته على التسليم السريع، وبنيته التحتية القوية للإمداد.