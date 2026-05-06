تركيا: صادراتنا الدفاعية زادت 28 بالمئة في أول 4 أشهر 2026 ذكر وزير التجارة التركي عمر بولاط أنه يتوقع أن تبرم الشركات التركية عقودا بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار في معرض "ساها 2026"..

إسطنبول / الأناضول

صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن صادرات بلاده من الصناعات الدفاعية زادت 28 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز 2.8 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريح صحفي الأربعاء، خلال زيارته معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري.

وأوضح بولاط أن المعرض يسلط الضوء على أغنى وأفضل المنتجات التركية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والعلوم والاتصالات، وأنه يحظى بمكانة مرموقة بدعم من وزارة التجارة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تبرم الشركات التركية عقودا بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار.

وذكر أن صادرات الدفاع والطيران في تركيا، ارتفعت من 248 مليون دولار إلى 10.05 مليارات دولار خلال العشرين عاما الماضية.

وأضاف أن الصناعات الدفاعية زادت 28 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتتجاوز 2.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن صادرات الصناعات الدفاعية العام الماضي تجاوزت 10 مليارات دولار لأول مرة.

وذكر الوزير أن هناك طلب واهتمام كبيرين من الخارج على المنتجات الدفاعية التركية، مشيرا إلى قدوم مسؤولون عسكريون ومديرو مشتريات وخبراء من العديد من دول العالم لتعزيز التعاون مع تركيا.

والثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة وكالة الأناضول كشريك اتصال عالمي.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.