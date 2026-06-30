شارك في الزيارة رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بحسب بيان للشركة

تركيا.. شركة "بايكار" تستضيف وفد الجمعية البرلمانية للناتو شارك في الزيارة رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بحسب بيان للشركة

إسطنبول / الأناضول

أجرى وفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" زيارة إلى مقر شركة "بايكار" التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيّرة بمدينة إسطنبول.

وقالت الشركة في بيان مساء الاثنين، إن الوفد ترأسه ماركوس بيرستريلو دي فاسكونسيلوس، وإن رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش شارك أيضًا في الزيارة.

وجاء في البيان: "استضفنا في مركز إنتاج تقنياتنا الوطنية وفد الجمعية البرلمانية للناتو برئاسة السيد نعمان قورتولموش، ووفد الجمعية البرلمانية لحلف الناتو برئاسة السيد ماركوس بيرستريلو دي فاسكونسيلوس".

وخلال الزيارة، قدّم رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" سلجوق بيرقدار إحاطة حول منتجات الشركة.