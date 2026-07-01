بعد أعمال ترميم استمرت نحو 14 شهرًا وشملت أقسام التجار وصانعي الأحذية وبائعي الحُلي

تركيا.. سوق مرعش المسقوف يستعيد نبضه التجاري بعد زلزال فبراير بعد أعمال ترميم استمرت نحو 14 شهرًا وشملت أقسام التجار وصانعي الأحذية وبائعي الحُلي

قهرمان مرعش/ غوكهان تشلي/ الأناضول

عاد "السوق المسقوف التاريخي" في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا ليفتح أبوابه من جديد، ليعيد إحياء نبضه التجاري والثقافي الممتد لأكثر من ستة قرون، بعد أن توقف بفعل زلزال 6 فبراير/ شباط 2023.

واستمرت أعمال الترميم في السوق، الكائن بمنطقة دولقادير أوغلو، نحو 14 شهرًا، وشملت أقسام التجار وصانعي الأحذية وبائعي الحُلي، على مساحة مغطاة تبلغ نحو 2700 متر مربع، حيث أُعيد بناء 18 متجرًا من أصل 140 متجرًا وفق تصميمها الأصلي، فيما خضع 122 متجرًا لأعمال ترميم شاملة.

وتم الحفاظ على الطابع التاريخي للموقع، مع استبدال بعض الأحجار بأخرى محلية منسجمة مع النسيج المعماري، إلى جانب تحديث كامل للبنية التحتية بما يشمل شبكات الكهرباء والإنارة وأنظمة الإنذار وإطفاء الحريق وتصريف مياه الأمطار.

ومع انتهاء أعمال الترميم، عاد التجار إلى محالهم الجديدة، واستؤنفت الحركة التجارية داخل السوق.

وفي حديث للأناضول، أعرب عدد من التجار عن ارتياحهم لعودة السوق إلى العمل.



وأكد التجار أن المرافق الجديدة أكثر أمانًا وراحة، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاقتصاد المحلي في المدينة.