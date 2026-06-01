تركيا: سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار تحدث في افتتاح "أسبوع باكو للطاقة" المنعقد في العاصمة الأذربيجانية..

باكو/ الأناضول

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الاثنين، في افتتاح "أسبوع باكو للطاقة" الذي يُعقد هذا العام للمرة الثلاثين في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضح بيرقدار أن تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة وذات التكلفة المناسبة أصبح أكثر صعوبة في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت أسواق الطاقة أكثر هشاشة وتقلبا.

ولفت إلى أن أولويات تركيا في مجال الطاقة تتمثل في ضمان أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الخارج، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري.

وبيَّن أن الطاقة المتجددة تشكل اليوم نحو 65 بالمئة من القدرة الكهربائية في تركيا، وأن بلاده تحتل مكانة ضمن أول 5 دول في أوروبا وأول 11 دولة في العالم في هذا المجال.

وأردف: "نتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في تركيا مع نهاية هذا العام".

وفي ختام كلمته، ذكَّر بيرقدار بأن تركيا ستستضيف هذا العام مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) في ولاية أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأكد أن بلاده ستواصل تقديم إسهامات بناءة في الحوار العالمي حول الطاقة والمناخ.