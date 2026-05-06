تركيا: سنصل إلى القمر بالعام 2027 بتكنولوجيا محلية بواسطة تشغيل محرك صاروخي هجين وطني، بحسب وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر

إسطنبول / الأناضول

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، الأربعاء، إن بلاده ستصل إلى القمر بالعام 2027 بتشغيل محرك صاروخي هجين من إنتاجها.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية بمعرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي انطلق الثلاثاء في مركز إسطنبول للمعارض ويستمر حتى السبت المقبل.

وأوضح كاجر أن اقتصاد الفضاء العالمي تجاوز 600 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن يصل خلال سنوات قليلة إلى تريليون دولار.

وأضاف أن تركيا تسعى لأن تكون من بين أبرز اللاعبين عالميا في تصدير المنتجات والخدمات الفضائية.

وقال إن تركيا تسلك مسارا مختلفا عن كثير من الدول، إذ لا تكتفي بامتلاك التكنولوجيا بل تطورها محليا، وهو ما يمنحها قدرات أعمق بهذا المجال.

وأضاف أن الهدف الأساسي في "برنامج القمر" هو الوصول إلى القمر بالعام 2027 باستخدام محرك صاروخي هجين وطني، مؤكدا أن هذا سيجعل تركيا أول دولة تطبق هذه التكنولوجيا في أعماق الفضاء.

ولفت إلى أن هذا المشروع لن يقتصر على الوصول إلى القمر فقط، بل سيفتح الباب أمام تطوير مركبات فضائية قادرة على نقل الأقمار الصناعية إلى مداراتها، وتقديم خدمات فضائية عالية القيمة على المستوى العالمي.

وأكد أن تركيا ستستضيف في مدينة أنطاليا بين 5 و9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل النسخة 77 من "المؤتمر الدولي للفضاء"، بمشاركة نحو 15 ألف شخص من 100 دولة، وهو ما يعزز مكانتها في قطاع الفضاء عالميا.



وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.​​​​​​​