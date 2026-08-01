شارك في مهرجان كابادوكيا السابع مناطيد ذات أشكال متنوعة قادمة من عدة دول، أبرزها تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والبرازيل وسلوفاكيا والنمسا وبولندا

تركيا.. سماء كابادوكيا تتزين في المهرجان السابع للمناطيد شارك في مهرجان كابادوكيا السابع مناطيد ذات أشكال متنوعة قادمة من عدة دول، أبرزها تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والبرازيل وسلوفاكيا والنمسا وبولندا

نوشهر/ الأناضول

رسمت المناطيد الهوائية بمختلف أشكالها وألوانها، لوحة استعراضية في سماء منطقة "غورمه" التابعة لولاية نوشهير وسط تركيا، وذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان كابادوكيا للمناطيد.

وشهد المهرجان، الذي تنظمه وزارة الثقافة والسياحة التركية، تجهيز مناطيد ذات أشكال مجسمة قادمة من عدة دول، أبرزها تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والبرازيل وسلوفاكيا والنمسا وبولندا، إلى جانب المناطيد المخصصة للرحلات السياحية.

واستمتع الزوار الأتراك والأجانب الذين توافدوا بكثافة إلى موقع المهرجان بقضاء أوقات ممتعة بين المناطيد التي اتخذت أشكالاً متنوعة، من بينها: حوت، وقلب، وبومة، وصوص، وذئب، وبطة، وطائر، وأخطبوط، وصاروخ، وكرة أرضية، ومهرج.

وعقب انتهاء التحضيرات، أقلعت المناطيد ذات التصاميم الخاصة تباعاً، لِتُحلّق لنحو ساعة بين الوديان الشهيرة بـ"مداخن الجنيات" الصخرية في كابادوكيا.

من جانب آخر، شهد طريق "غورمه – أفانوس" ازدحاماً مرورياً وطوابير طويلة من المركبات، إثر إقبال السياح الراغبين في مشاهدة العروض، فيما أظهرت لقطات جوية كثافة حركة المشاة والسيارات داخل موقع المهرجان والطرق المحيطة به.

ومن المقرر أن تُختتم فعاليات المهرجان غدا الأحد، بإقامة عرض للطيران الاستعراضي في محيط واديي "قيليجلار" و"غولودره" بمنطقة غورمه.