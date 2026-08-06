استكمال طريق جديد بطول 17 كيلومترا قد يرفع عدد زوار الشلال إلى 2.5 مليون سنويا

تركيا.. سحر الطبيعة و"دموع الأرض" في شلال "يشيل كوي" استكمال طريق جديد بطول 17 كيلومترا قد يرفع عدد زوار الشلال إلى 2.5 مليون سنويا

قيصري/ الأناضول

يستقطب شلال يشيل كوي بولاية قيصري وسط تركيا، عشاق الطبيعة والراغبين في اكتشاف وجهات جديدة، عبر ممر أُنشئ قبل 3 سنوات لتسهيل الوصول إليه.

ويقع الشلال، المعروف ضمن منطقة تُلقب بـ"أرض الشلالات" على بعد نحو 50 كيلومترا من مركز قضاء يحيالي، حيث تتدفق مياهه نحو نهر زامانتي، ما يجعله وجهة مفضلة لهواة الطبيعة والتصوير.

وفي حديثه للأناضول قال رئيس بلدية يحيالي أسعد أوزتورك إن القضاء يضم عددا كبيرا من الشلالات، مشيرا إلى أن شلالات قابوز باشي المجاورة تحظى بشهرة عالمية.

وأضاف: "يكتسب شلال يشيل كوي أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، إذ نفذنا، بالتعاون مع ولاية قيصري، عددا من المشاريع هنا. ويسعدنا أن نضع هذا المكان، الذي أصفه بأنه دموع الأرض، في خدمة السياحة".

وأوضح أوزتورك أن العمل جار على مشروع طريق جديد سيتيح للزوار الوصول بسياراتهم إلى جوار الشلال مباشرة، ما سيحول المنطقة إلى وجهة سياحية جديدة.

وأشار إلى أن قضاء يحيالي يضم 5 شلالات كبيرة، وأن عدد زواره يبلغ حاليا نحو 1.5 مليون سنويا، متوقعا أن يرتفع إلى 2.5 مليون بعد إنجاز المشروع.

من جانبه، قال مراد سودامر، القادم من ألمانيا، إن المنطقة "تستحق الزيارة والمشاهدة"، مؤكدا أن مختلف مناطق تركيا جديرة بالاكتشاف.

وأضاف أن صعود الدرج قد يكون مرهقا، "لكن مشاهدة هذا الجمال تستحق العناء".