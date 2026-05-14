تركيا.. "روكيتسان" تختبر بنجاح صاروخ "جيريت" المضاد للمسيرات الصاروخ المركب على منصة متنقلة نجح في تدمير هدف جوي بإصابة دقيقة

أنقرة / الأناضول

أعلنت شركة "روكيتسان" التركية نجاح صاروخها "جيريت" المضاد للمسيَّرات، بتدمير هدف جوي بإصابة دقيقة خلال عملية اختبار.

وأشارت الشركة بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، أنها تدمج ذخائرها الذكية مثل "جيريت" مع المنصات المتنقلة، مشددة على مواصلة تطوير حلول استراتيجية في مواجهة مختلف التهديدات.

من جانبه، تطرق المدير العام لشركة "روكيتسان" مراد إكينجي بتدوينة على "إكس" إلى الاختبار، واصفا "جيريت" بأنه "درع متنقل ضد التهديدات الحديثة".

ولفت إلى أهمية أنظمة الصناعات الدفاعية المحلية، قائلا: "نعزز قوة الردع لأنظمتنا المحلية في كل ارتفاعات الوطن الأزرق".

ويُعد صاروخ "جيريت المضاد للمسيَّرات" نظاما فعالا ومنخفض التكلفة مقارنة بأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.

ويستطيع النظام تحييد الأهداف الجوية ضمن نطاق اشتباك مناسب، قبل اللجوء إلى استخدام منظومات أكثر تكلفة.

كما يتميز بمستشعر لرصد عند الاقتراب من الهدف ورأس حربي مصمم خصيصا لضرب المسيَّرات.