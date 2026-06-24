القمة تعقد بالعاصمة التركية في 7 و8 يوليو المقبل

تركيا.. رفع مستوى التأهب الأمني في أنقرة قبيل قمة الناتو القمة تعقد بالعاصمة التركية في 7 و8 يوليو المقبل

أنقرة / الأناضول

بدأت مديرية أمن أنقرة بتكثيف إجراءاتها الأمنية استعداداً لقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقرر عقدها بالعاصمة التركية في 7 و8 يوليو/تموز المقبل.

وذكرت المديرية في بيان، الأربعاء، أن التدابير تُنفذ وفق خطة أمنية خاصة تحمل اسم "عملية الفيروز"، تشمل تعزيز الرقابة على مداخل ومخارج المدينة وتكثيف عمليات التفتيش في 9 أقضية.

وفي إطار الخطة، تم نشر وحدات أمنية متخصصة في مناطق محددة، مع تطبيق نظام مراقبة على مدار الساعة للأشخاص والمركبات المشبوهة.

وتشمل الإجراءات تفتيش الفنادق والمنشآت المتوقع استقبالها للوفود والزوار المشاركين بالقمة، إلى جانب اتخاذ تدابير ضد المتسولين والسماسرة والمحتالين.

وأضاف البيان أن الإجراءات الأمنية تُنفذّ بمشاركة فرق العمليات الخاصة وشرطة الدراجات النارية ووحدات مكافحة المخدرات وفرق أمنية بلباس مدني.