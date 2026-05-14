تركيا.. "دورتشه" تعرض منشآت مسبقة الصنع مخصصة للقطاع العسكري الشركة شاركت في معرض "ساها 2026" وعرضت معسكرات التركيب التكتيكي السريع، ووحدات إقامة الأفراد العسكريين، والمكاتب الميدانية، ومنشآت القيادة والتحكم، والوحدات الصحية المتنقلة، ونقاط الأمن، وأبراج المراقبة

إسطنبول / الأناضول

عرضت شركة "دورتشه" التركية منشآت مسبقة الصنع طورتها للقطاع العسكري، خلال معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء الذي عقد بين 4 و9 مايو/أيار الجاري.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، الخميس، قدمت "دورتشه" نماذج منشآت للمعسكرات العسكرية سريعة التركيب والمطورة للظروف التشغيلية الصعبة، والملاجئ الواقية عالية الأمان، والمنشآت الميدانية المموهة، ومنشآت الدعم المتنقلة.

ومن بين الحلول التي أبرزتها الشركة في المعرض، معسكرات التركيب التكتيكي السريع، ووحدات إقامة الأفراد العسكريين، والمكاتب الميدانية، ومنشآت القيادة والتحكم، والوحدات الصحية المتنقلة، ونقاط الأمن، وأبراج المراقبة، ومنشآت الصيانة والدعم.

وتوفر الشركة من خلال أنظمة الهياكل الفولاذية المعيارية والمسبقة الصنع التي تنتجها، سرعة في الحشد والتنقل، وقدرات قابلة للتوسع، وكفاءة ميدانية عالية في مختلف الجغرافيا.

ومن المتوقع أن تسهم اللقاءات التي أجرتها الشركة خلال المعرض في تعزيز مجالات استخدام منتجاتها في الأسواق الدولية لقطاعي الدفاع والطيران.

جدير بالذكر أن "دورتشه" التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 40 عاما، تعد من أوائل الشركات التركية في هذا المجال، وتمتلك أكبر مرافق إنتاج الهياكل الفولاذية المسبقة الصنعة في أوروبا.