تركيا.. حقول الخزامى تنعش بلونها البنفسجي السياحة في تكيرداغ الحقول تصبح خلال موسم الإزهار وجهة مفضلة للأتراك والأجانب الراغبين في قضاء وقت وسط الطبيعة..

تكيرداغ / الأناضول



تسهم حقول الخزامى في ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا بلونها البنفسجي وعطرها الزكي، في إنعاش السياحة بالولاية، إذ تستقطب اهتمام السياح المحليين والأجانب.

وبدأت حقول الخزامى الواقعة في مركز المدينة، لا سيما في قضاء سليمان باشا، باستقبال زوارها مع بداية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وخلال موسم الإزهار، تتحول الحقول إلى لوحة بنفسجية خلابة، لتصبح وجهة مفضلة للراغبين في قضاء وقت وسط الطبيعة وعشاق التصوير.

ولا يقتصر زوار الحقول على القادمين من الولايات المجاورة، بل يقصدها أيضا سياح من خارج تركيا، حيث يلتقطون الصور التذكارية في الزوايا والمنصات المخصصة للتصوير.

وفي حديث للأناضول، قال مدير الثقافة والسياحة في الولاية عمر فاروق قره كوتشوك إن حقول الخزامى أصبحت خلال موسم الصيف واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تكيرداغ.

وأضاف قره كوتشوك أنه يوجد في تكيرداغ 12 حديقة للخزامى، وهي تسهم في دعم السياحة بالولاية.